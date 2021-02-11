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  11 февраля 2021
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Лукашенко призвал Запад не указывать Беларуси, как жить
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Запад не имеет морального права указывать Беларуси, как жить, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Я скажу одно: после штурма Капитолия, жестких разгонов демонстраций в Польше, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе», - сказал он сегодня на Всебелорусском народном собрании.

Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня.

Ряд западных стран после выборов ввели санкции против отдельных белорусских официальных лиц и госпредприятий. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

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