В Петербурге мигрант угрожал «взорвать всю Россию«, чтобы его отпустили в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Накануне, 10 февраля, в экстренные службы обратился 41-летний гражданин Республики Узбекистан, проживающий в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти РФ.

По данным neva.today, 41-летний безработный житель Узбекистана позвонил в экстренные службы и пригрозил "взорвать всю России". Мужчина сообщил оператору, что болен коронавирусом и не может выбраться в родную страну.

Мужчина находился в расстроенных чувствах из-за того, что не мог выехать на родину, и даже угрожал взрывом с жертвами.

Сообщается, что "звонившего оперативно задержали на территории сельхозпредприятия". Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.