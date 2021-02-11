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  11 февраля 2021
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В Петербурге мигрант угрожал «взорвать всю Россию«, чтобы его отпустили в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 10 февраля, в экстренные службы обратился 41-летний гражданин Республики Узбекистан, проживающий в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти РФ.

По данным neva.today, 41-летний безработный житель Узбекистана позвонил в экстренные службы и пригрозил "взорвать всю России". Мужчина сообщил оператору, что болен коронавирусом и не может выбраться в родную страну.

Мужчина находился в расстроенных чувствах из-за того, что не мог выехать на родину, и даже угрожал взрывом с жертвами.

Сообщается, что "звонившего оперативно задержали на территории сельхозпредприятия". Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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