Узбекистан начал сертификацию вакцины «Спутник V»

CentralAsia (UZ) - Узбекистан 11 февраля приступил к ускоренной сертификации российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, процесс может занять 15-20 дней. Об этом сообщила комиссия Узбекистана по борьбе с распространением коронавируса.

"На заседании комиссии рассмотрены итоги результатов проведения третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V", представленные российской стороной. На этом основании одобрено начало, на первом этапе, сертификации с последующей регистрации вакцины "Спутник V", - сообщил оперштаб при правительстве страны.

По его данным, санэпидслужбе поручено разработать алгоритм и особого порядка вакцинации против коронавируса. Предусмотрено, что вакцинация будет добровольной и в первую очередь для тех, кто подвержен заражению - для людей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, медицинских работников, сотрудников детских садов, школ и высших учебных заведений, а также правоохранительных органов, работающих в непосредственном контакте с населением.

По данным посольства РФ в Узбекистане, Россия поставит в республику 1 млн доз вакцины "Спутник V" (центр им. Гамалеи) для вакцинации трудовых мигрантов, в 2021 году ожидается подписание контракта на поставку в страну вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор").

В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V". В настоящий момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией этой вакцины и намерена локализовать ее производство в стране.

Кроме того, в стране сейчас проводится третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. Вместе с тем Узбекистан в рамках программы COVAX хочет получить 100 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.



