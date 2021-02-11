Россия выделит $1 млн на проект по обучению русскому языку в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Министерство просвещения России в 2021 году выделит 75 миллионов рублей (более 1 млн долларов) на проект "Класс" по повышению уровня владения русским языком в Узбекистане, заявила в четверг и.о. заместителя директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства РФ Ольга Подберезкина.

В октябре 2020 года минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена и мецената Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнителями программы выступают Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони, передает РИА Новости.

11 февраля на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan прошёл российско-узбекский круглый стол по вопросам сотрудничества в образовательной области.

"На проект "Класс" министерство просвещения в 2021 году выделяет 75 миллионов рублей. Это самый масштабный и флагманский проект министерства в Узбекистане", - сказала Подберезкина в ходе мероприятия.

Представитель министерства также отдельно отметила вклад Алишера Усманова, уроженца Узбекистана, который планирует до завершения проекта в 2030 году "направлять средства на зарплату учителей в рамках нашего соглашения".

По данным минпросвещения, в рамках первого этапа проекта в 2020 году 32 специалиста из России провели во всех 14 регионах Узбекистана тестирование порядка 4 тысяч местных учителей и 500 учеников на знание русского языка. В 2021 году в республику будут направлены первые 100 учителей и методистов для работы в школах, добавила Подберезкина.

По данным министерства народного образования Узбекистана, число выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальных классах - только треть. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.