Посол Туркменистана и замглавы МИД Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (TM) - Посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Нураном Ниязалиевым, сообщили местные СМИ.



В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах туркмено-кыргызского двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Туркменистаном в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах.

Также рассмотрены вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, транспорта и реализации инфраструктурных проектов, включая торговлю, инвестирование и поставку энергоресурсов.

Особое внимание уделяется подготовке и проведению мероприятий на высшем и высоком уровнях.