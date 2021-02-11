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  11 февраля 2021
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Посол Туркменистана и замглавы МИД Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества

CentralAsia (TM) -  Посол Туркменистана в Кыргызстане Шадурды Мередов встретился с первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Нураном Ниязалиевым, сообщили местные СМИ.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах туркмено-кыргызского двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Туркменистаном в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах.

Также рассмотрены вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, транспорта и реализации инфраструктурных проектов, включая торговлю, инвестирование и поставку энергоресурсов.

Особое внимание уделяется подготовке и проведению мероприятий на высшем и высоком уровнях.

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