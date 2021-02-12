Рассекреченный секретный документ раскрывает ценность Монголии в Индо-Тихоокеанском регионе

CentralAsia (MNG) - Поскольку все были сосредоточены на последствиях восстания в Капитолии США, уходящий советник США по национальной безопасности Роберт О’Брайен опубликовал секретный документ, который должен был оставаться конфиденциальным до 2043 года.

Документ раскрывает, как Вашингтон планировал сохранить свою власть в Азии во время президентства Трампа, и тем самым открывает возможности для продвижения интересов Монголии в Вашингтоне, Нью-Дели и других местах.

Преследуя цель продвижения ценностей США, Вашингтон хочет, чтобы Монголия «продемонстрировала [свой] собственный успех и выгоды, которые [она] накопила» посредством отстаивания демократических ценностей.

Я сосредоточусь на двух моментах: во-первых, что это значит для отношений Монголии с Вашингтоном, а во-вторых, что это говорит о ветрах силы в Азии (и как Монголия может их обуздать), -пишет Юэн Левик на сайте mongoliaweekly.org.

Стратегический флюгер Монголии для отношений с Вашингтоном

В совокупности этот документ является стратегическим флюгером для Монголии. Он указывает на ветры силы и возможностей.

Во-первых, это показывает, что внешнеполитический истеблишмент США серьезно относится к своим партнерским отношениям в Азии, независимо от того, кто является президентом. Это хорошая новость для Монголии, особенно потому, что в команду Байдена входят кандидаты на руководящие должности, которые были в Монголии: Тони Блинкен, недавно утвержденный госсекретарь, был в Монголии в 2011 году и высоко оценил монгольскую демократию и ее партнерство с США; а Джейк Салливан, выбранный Байденом советником по национальной безопасности, появился в Монголии вместе с тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон в 2012 году.

Когда эта новая команда возьмет на себя ответственность, Монголия может использовать возможность для расширения своего партнерства с США таким образом, чтобы не угрожать ее уникальной роли дипломатического «моста» между региональными тяжеловесами, такими как Китай, Индия и Япония.

Например, с момента пика в 2012 году торговля упала как в отношении импорта, так и экспорта, а также наблюдается довольно большой дисбаланс; В 2019 году Монголия импортировала из США товаров на 193 миллиона долларов, но экспортировала товаров на 25 миллионов долларов (хотя эта цифра значительно колеблется из года в год).

Закон о торговле о третьем соседстве (если он будет принят) станет хорошим началом для расширения торговых отношений, но есть и другие возможности, которые еще предстоит изучить. Программа Всеобщей системы преференций (The Generalised System of Preferences - GSP) снимает пошлины с длинного списка товаров — привлечение целевых инвестиций в эти области может способствовать развитию торговли с США. Палата представителей США недавно «призвала Монголию» воспользоваться этой программой, а также «призвала» Международную финансовую корпорацию развития США, федеральный орган, который поддерживает и финансирует частные проекты за рубежом, расширить свою деятельность в Монголии.

Другим способом могло бы стать привлечение инвестиций в огромные возобновляемые источники энергии Монголии. Набирает обороты волна поддержки действий по борьбе с изменением климата со стороны администрации Байдена, которая вновь присоединяется к Парижскому соглашению и назначает Джона Керри (который также посетил Монголию) первым специальным посланником страны по вопросам климата. Так что, если есть какие-либо американские компании, обладающие опытом в области развития ветровой и солнечной энергии, которые думают о том, чтобы прийти в этот регион, сейчас самое время для монголов постучаться к ним в двери - хотя это должно быть подкреплено привлекательной деловой и законодательной средой.

Еще один простой способ остаться в хороших книгах Вашингтона — продемонстрировать приверженность ценностям, которые Америка считает важными. Удобно, что в рассекреченном документе точно указывается, что это такое: «свобода судоходства и пролета, стандарты торговли и инвестиций, уважение прав личности и верховенство закона».

Исключение Монголии из серого списка ФАТФ является позитивным шагом в этом направлении, как и ее предстоящее удаление 8 февраля из черного списка ЕС по ПОД / ФТ. Любые усилия по улучшению нормативно-правовой среды для международного бизнеса также будут рассматриваться как положительный сигнал в Вашингтон, равно как и любые усилия по повышению рейтинга Монголии в Мировом индексе свободы прессы (где в настоящее время она занимает 73-е место).

Ветры силы из Индо-Тихого океана

Документ также можно рассматривать как способ руководства политикой Монголии «третьего соседа» для восстановления баланса десятилетий партнерских отношений с США, Японией, ЕС, Индией, Республикой Корея, Турцией, Канадой и Австралией.

Монголия больше сосредоточила внешнюю политику своего третьего соседа на развитых странах. Но страна могла бы вкладывать больше времени и усилий в страны, которые вскоре будут обладать большим глобальным влиянием, как способ плыть по ветрам силы, а не против них.

Самым очевидным кандидатом, несомненно, является Индия - крупнейшая демократия в мире. Рассекреченный документ посвящает Индии целую страницу — Вашингтон хочет, чтобы Нью-Дели «расширил свое экономическое, оборонное и дипломатическое сотрудничество с другими партнерами США», такими как Монголия.

Монголия уже имеет древние культурные связи с Индией благодаря распространению буддизма, а также давним дипломатическим отношениям. Сегодня две страны разделяют демократические ценности.

Индия помогла Монголии после того, как Китай ввел тарифы на монгольские грузовики после того, как Далай-лама посетил ее несколько лет назад и помогает в строительстве первого нефтеперерабатывающего завода в стране.

Монголия также рассчитывает на то, что Индия предоставит вакцину от коронавируса в рамках недавнего соглашения, достигнутого на высшем уровне правительства.

Есть несколько способов, которыми Монголия могла бы расширить отношения с Индией, включая увеличение экспорта полезных ископаемых для поддержки роста инфраструктуры Индии. Министры правительства Индии явно заинтересованы в том, чтобы сталелитейные компании уменьшили свою зависимость от австралийского коксующегося угля, и обратились как к Монголии, так и к России в качестве альтернативных поставщиков. Очевидно, что Монголии необходимо улучшить свою логистику и транспортный транзит через Россию (возможно, более дорогостоящий) или Китай, чтобы выйти в открытое море и добраться до Индии.

Другой вариант — военные учения, подобные тем, что проводились в 2016 году, хотя они должны быть тщательно продуманы, учитывая продолжающееся вооруженное противостояние между индийскими и китайскими солдатами в Гималаях.

Монголия также может выиграть, если приложит больше усилий для привлечения индийских ИТ-специалистов и инженеров по солнечной энергии, которые предлагают более доступные решения и технологии, чем их мировые коллеги.

Наконец, Индия может фактически обеспечить здоровый противовес отношениям Монголии с другими великими державами — как непосредственными, так и удаленными.

Поэтому, хотя для Монголии это была бы хорошая возможность использовать этот документ в качестве флюгера для силовых ветров, важно также помнить, что ветры могут внезапно измениться.

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