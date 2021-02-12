ВОЗ поддерживает укрепление национального потенциала Монголии по оказанию помощи при травмах

CentralAsia (MNG) - В рамках поддержки, оказываемой ВОЗ правительству Монголии в подготовке сектора здравоохранения к зиме, основное медицинское оборудование и устройства для оказания медицинской помощи при травмах на сумму 395 миллионов тугриков (около $ 140 тыс.) для оказания первичной и специализированной помощи были переданы Национальному исследовательскому центру травматологии и ортопедии (НИЦТО).

Травмы являются пятой по значимости причиной заболеваемости и третьей по значимости причиной смертности в Монголии. Профилактика и своевременная неотложная медицинская помощь являются ключевыми факторами, и необходимо усилить возможности оказания помощи при травмах, особенно на первичном и вторичном уровнях здравоохранения.

Церемония передачи состоялась 10 февраля в НИЦТО, на ней присутствовали официальные лица во главе с Ц.Эрдэмбилэгом, государственным секретарем Министерства здравоохранения, и Э.Галбадрахомом, генеральным директором НИЦТО и представителем ВОЗ в Монголии Сергеем Диордицей.

Часть медицинского и учебного оборудования будет размещена в недавно созданном отделении клинической подготовки при НИЦТО. Это даст возможность врачам, ординаторам и медсестрам выполнять практические упражнения по лечению различных травм. Медицинское оборудование также будет доставлено в поликлиники на 95 сомонов в 4 аймаках.













Коронавирус в Монголии

Карта распространения