[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ поддерживает укрепление национального потенциала Монголии по оказанию помощи при травмах

CentralAsia (MNG) -  В рамках поддержки, оказываемой ВОЗ правительству Монголии в подготовке сектора здравоохранения к зиме, основное медицинское оборудование и устройства для оказания медицинской помощи при травмах на сумму 395 миллионов тугриков (около $ 140 тыс.) для оказания первичной и специализированной помощи были переданы Национальному исследовательскому центру травматологии и ортопедии (НИЦТО).

Травмы являются пятой по значимости причиной заболеваемости и третьей по значимости причиной смертности в Монголии. Профилактика и своевременная неотложная медицинская помощь являются ключевыми факторами, и необходимо усилить возможности оказания помощи при травмах, особенно на первичном и вторичном уровнях здравоохранения.

Церемония передачи состоялась 10 февраля в НИЦТО, на ней присутствовали официальные лица во главе с Ц.Эрдэмбилэгом, государственным секретарем Министерства здравоохранения, и Э.Галбадрахомом, генеральным директором НИЦТО и представителем ВОЗ в Монголии Сергеем Диордицей.

Часть медицинского и учебного оборудования будет размещена в недавно созданном отделении клинической подготовки при НИЦТО. Это даст возможность врачам, ординаторам и медсестрам выполнять практические упражнения по лечению различных травм. Медицинское оборудование также будет доставлено в поликлиники на 95 сомонов в 4 аймаках.


2


3


4

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Все частицы COVID-19 в мире поместятся в банку из-под колы, утверждает математик
  • Германия продлевает карантин до 7 марта
  • Иностранные послы поздравили монгольский народ с наступающим Монгольским Новым годом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com