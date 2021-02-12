Монголия отмечает Новый год по лунному календарю — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - Цагаан Сар — Новый год по монгольскому лунному календарю, то есть по восточному гороскопу, отмечается в первый весенний день. По этому календарю он приходится в разные годы на различные дни и даже месяцы. В зависимости от расположения луны в том или ином зодиаке астрологи рассчитывают по алгоритму первый весенний день или день Цагаан Сара.

Как говорят астрологи монастыря Гандантэгченлин, для Монголии самая правильная и подходящая астрология — Төгс буянт. Она была разработана известными ламами-астрологами Сумбэ хамба Ишбалжиром и Лувсанданзанжанцаном, жившими в 18 веке, применительно к климатическим условиям страны. Ведь желтая или, как ее еще называют, китайская астрология соответствует климатическим условиям Китая и других стран Северо, Юго-восточной Азии. Там климат более теплый, чем в Монголии, поэтому и весна наступает намного раньше.

Традиция проведения праздника Цагаан Сар (в переводе - «белый месяц») восходит ко временам гуннов. У монгольских народов этот праздник был всегда почитаем и отмечался на протяжении многих столетий. О его значении говорит хотя бы то, что у монголов, чей календарь не так богат праздниками, как у русских, он был практически единственным общенациональным торжеством. Двадцатый век внес в празднование Цагаан сар а свои поправки. В основном они были связаны с происшедшими в России и Монголии революциями. Жесткое преследование религии в стране Советов быстро распространилось и у Монголии. Разрушение монастырей, материализм и массовые расстрелы привели к постепенному «затиранию» буддийского элемента Цагаан Сара. Будучи узаконенным в МНР в 1960 году, к концу 60-х - началу 70-х, по словам современников, праздник Белого месяца носил характер традиционного и уже чисто народного праздника, к которому приурочивались чествования ветеранов, всевозможные торжества. Также подводились итоги развития страны.

В канун Цагаан Сара в домах проводят большую уборку. В вечер под новый год каждая семья устраивает прощание с уходящим годом — «битүүлэг». Люди должны расплатиться со всеми своими долгами, особенно с такими как, например, предметами, вещами, которые можно пересчитать. Если вы с кем-то были в ссоре, с кем-то не ладили, кого-то обидели, то обмен «хөөрөг» (табакеркой с нюхательным табаком призван наладить ваши отношения). Этим действием, вы как бы просите друг у друга прощения. То есть, в новый год нужно войти как можно более очищенным, оставляя все плохое позади.

Празднование Цагаан сар начинается с последнего дня старого года, который называется «битүүн». «Битүүн» означает “закрытый”. В «битүүн» каждый монгол должен быть дома, не ходить в гости и есть досыта закрытую пищу, то есть буузы и пельмени. Также считают, что в «битүүн» люди старше 13 лет не должны спать, поскольку буддийская богиня Лхам, облетая в этот день всю планету на своём скакуне, может засчитать заснувшего в число умерших. Вечером, в канун Нового года, в каждой монгольской семье устраивается битүүлэг - прощание с уходящим годом. В последний вечер уходящего года дети собираются у родительского очага, чтобы вместе за щедрым угощением проводить старый и встретить новый год. К новогоднему столу готовят крестец жирного барана, бууз, молочные и мучные блюда. Монгольское новогоднее застолье - целый ритуал, такой же древний, как и традиция отмечать Цагаан Сар. В битүүн принято есть досыта. Застолье имело свои особенности. Старики располагались в северной части жилища, где обычно усаживают самых почетных гостей. Мужчины помоложе — на правой стороне, женщины — на левой.

Также монголы в «битүүн» кладут над дверью юрты 3 прозрачных кусочка речного льда – это питьё для скакуна богини, и бурьян, колючки на левый притолок юрты, чтобы в дом не смогли проникнуть злые духи. В последний день старого года многие активно посещают буддийские монастыри и совершают обряд очищения от грехов уходящего года. Искупительная и очистительная функции подобных предновогодних молитв усиливается представлением о том, что рубеж перехода от одного года к другому – это особенное, сакральное время, время, когда происходит разрыв между добром и злом.





Встреча Нового года начинается не в полночь, как принято обычно, а рано утром, в первый день нового года. В первое утро нового года с восходом солнца члены семьи одеваются во все новое и поздравляют сначала старших в семье, затем соседей. Однако, по монгольскому обычаю, супруги не обмениваются приветствиями. По монгольскому обычаю супруги считаются как один человек по жизни.

В этом году, 12 февраля, в столице страны отмечается праздник Цагаан Сар в особых условиях – строгом карантинном режиме. Жители столицы отмечают Цагаан Сар, не выходя из дома.

автор: Татар С.Майдар

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