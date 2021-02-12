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  12 февраля 2021
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Премьер-министр Монголии вводит двухмесячную стипендиальную программу для молодежи на $176 млн

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ представил план поддержки занятости молодежи с финансированием в размере 500 миллиардов тугриков (около $176 млн).

Подчеркнув, что для молодежи объявляется двухмесячная стипендиальная программа, поскольку трудоустройство является основной насущной проблемой для этой возрастной группы, премьер-министр объявил, что эту работу будут совместно выполнять министерство обороны, министерство здравоохранения, министерство труда и социальной защиты и Министерство образования и науки, создавая безопасную и здоровую среду для участников с жестким контролем предотвращения распространения инфекций в течение двух месяцев.

В течение этого периода они будут участвовать в обучении, которое даст им необходимые знания и навыки для реализации крупномасштабных проектов. По окончании обучения участники получат сертификат и 1 миллион тугриков, а также будут иметь приоритет при рассмотрении вакансий в организациях, реализующих крупномасштабные проекты. Планируется привлечь к программе 5 тысяч молодых людей.

Организации, в которых занято наибольшее количество выпускников программы, получат от государства налоговые скидки, а также другие льготы. Что касается молодежи, участвующей в программе, то для них будет приоритетным участие в других государственных проектах и программах, в том числе в жилищных проектах, подчеркнул премьер.

Необходимое финансирование для увеличения количества рабочих мест для молодежи и поддержки их трудоустройства можно решить путем координации денежных потоков министерств, сообщает Минфин.

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