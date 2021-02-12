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  12 февраля 2021
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Преподаватели ТПО Монголии сшили 25 тысяч экологически чистых тканевых масок многоразового использования

CentralAsia (MNG) -  Проект GIZ «Совместное техническое и профессиональное образование и обучение» (Cooperative Technical and Vocational Education and Training - cTVET) реализует дополнительные меры реагирования на COVID-19 на основе дополнительных средств, предоставленных в 2020 году правительством Германии Монголии.

Проект cTVET поддержал инициативу опытных учителей, производящих тканевые маски. 11 преподавателей ТПО школы-партнера проекта cTVET из Монголо-корейского политехнического колледжа сшили 25 000 экологически чистых тканевых масок многоразового использования. Эти маски будут розданы студентам, преподавателям и профессионалам ТПО. Учителя производили маски от начального этапа наброска до этапа окончательной печати.

Эта инициатива является частью поддерживаемых проектом мероприятий по обеспечению безопасного ТПОП для всех при возобновлении работы учебных заведений, сообщает GIZ Mongolei.

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