Политика правительства будет направлена на создание рабочих мест, а не на социальное обеспечение, - премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии созвал и утвердил план на сумму 10 трлн тугриков (около $3,5 млрд) по защите здоровья граждан и восстановлению экономики. По итогам заседания премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ представил план общественности.

Новый кабинет разработал план в течение двух недель после его формирования, и его планировалось реализовать в партнерстве с парламентом и Банком Монголии.

«Ядром государственной политики будет создание рабочих мест, а не социальное обеспечение. Лучшее благосостояние — это гарантированная работа с высокой зарплатой. Поэтому большая часть плана будет направлена на создание дополнительных рабочих мест», - подчеркнул премьер в начале брифинга.

На сегодняшний день экономика Монголии сократилась на 6%, а ВВП — на 12%. Из-за сложившейся ситуации остаток ценных бумаг центрального банка достиг 7,9 трлн тугриков (около $2,8 млрд). Другими словами, коммерческие банки вложили все свои деньги в фонд риска, а не выдавали кредитов. В результате денежный поток стал стагнирующим, что привело к нехватке рабочих мест и отсутствию экономического оборота. С начала пандемии в Монголии потеряно 68,9 тыс. рабочих мест. Согласно исследованию ученых, в 2021 году будет потеряно 130 тысяч рабочих мест, если мы не реализуем комплексный план, подчеркнул премьер.

Правительство стремится обеспечить население жильем, и в план была включена жилищная программа на сумму 3 триллиона тугриков. 1 триллион тугриков (около $351 млн) будет потрачен на бесплатное предоставление земли, строительство квартир по единой схеме, предоставление скидок на некоторые строительные материалы, такие как цемент и железная арматура, а правительство будет нести ответственность за кредитные гарантии и инфраструктуру.

Правительство также предложит строительным компаниям льготные кредиты. Другими словами, правительство будет сотрудничать со строительными компаниями на свободной земле и бесплатной инфраструктуре, отметил премьер.

Он сообщил, что «2 трлн тугриков (около $702 млн) будут потрачены на финансирование ипотечных кредитов. Строительным компаниям сложнее всего продать свои квартиры. К ипотечному кредиту будут привлечены строительные компании, способные принять требования правительства и снизить стоимость квадратного метра квартир. Ежемесячно на ипотечный кредит будет выделено 100 миллиардов тугриков (около $ 351 тыс.). В результате активизируется строительный сектор, создавая рабочие места и увеличивая возможности для молодежи жить в квартире».

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