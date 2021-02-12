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  12 февраля 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 40 человек. Всего — 2247

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 30 468 ПЦР тестов, и у 40 человек выявлен COVID-19. Один из них выявлен у пассажира рейса Токио — Улан-Батор. А остальные случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 22 человека. Таким образом, всего в Монголии 1640 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2247 случаев коронавируса. Из 582 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 8 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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