Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 200 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 163;
- город Нур-Султан - 109;
- город Алматы - 108;
- Акмолинская область - 79;
- Костанайская область - 79;
- Алматинская область - 76;
- Западно-Казахстанская область - 75;
- Восточно-Казахстанская область - 64;
- Северо-Казахстанская область - 62;
- Карагандинская область - 58;
- Атырауская область - 33;
- Жамбылская область - 10;
- город Шымкент - 9;
- Актюбинская область - 8;
- Мангистауская область - 7;
- Туркестанская область - 7;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 200 044 случая коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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