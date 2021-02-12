Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 200 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 163;

- город Нур-Султан - 109;

- город Алматы - 108;

- Акмолинская область - 79;

- Костанайская область - 79;

- Алматинская область - 76;

- Западно-Казахстанская область - 75;

- Восточно-Казахстанская область - 64;

- Северо-Казахстанская область - 62;

- Карагандинская область - 58;

- Атырауская область - 33;

- Жамбылская область - 10;

- город Шымкент - 9;

- Актюбинская область - 8;

- Мангистауская область - 7;

- Туркестанская область - 7;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 200 044 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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