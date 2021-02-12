В Ташкенте девушка пыталась покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд

CentralAsia (UZ) - В информационной службе «Узбекистон темир йуллари» сообщили о том, что 10 февраля девушка попыталась совершить суицид, бросившись под движущийся поезд. Инцидент произошел между станциями «Ялангач» и «Салар». Девушка удалось спасти и сейчас она находится в больнице. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

Согласно данным пресс-службы «Узбекистон темир йуллари», подобные случаи не единичны. Например, недавно в сети был вызван резонанс из-за сообщений о том, что поезд сбил несовершеннолетнюю девочку. По имеющимся данным, девочке 14 лет и на данный момент она находится в коме. Происшествие произошло на перегоне станций «Ташкент-товарный – Хамза».

В компании напомнили, что в случае непредвиденных обстоятельств, машинисту сложно остановиться в виду веса и импульса товарных вагонов. В «Узбекистон темир йуллари» призвали людей не торопиться и переходить железнодорожные пути строго в разрешенных отрезках.



