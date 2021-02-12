[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 181 974 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 21 665;

- Нур-Султан - 21 406;

- Восточно-Казахстанская область - 19 749;

- Атырауская область - 15 848;

- Павлодарская область - 14 773;

- Карагандинская область - 13 409;

- Северо-Казахстанская область - 10 918;

- Акмолинская область - 10 379;

- Костанайская область - 9663;

- Западно-Казахстанская область - 9554;

- Алматинская область - 8502;

- Шымкент - 5448;

- Жамбылская область - 5406;

- Туркестанская область - 3999;

- Актюбинская область - 3886;

- Мангистауская область - 3803;

- Кызылординская область - 3566.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 32 учителя прошли обучение по финансовому образованию для МСП Монголии
  • Узбекистан до 2023 года полностью перейдёт на латиницу
  • Компании Алишера Усманова выходят на телеком-рынок Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com