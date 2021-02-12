За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 181 974 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 21 665;
- Нур-Султан - 21 406;
- Восточно-Казахстанская область - 19 749;
- Атырауская область - 15 848;
- Павлодарская область - 14 773;
- Карагандинская область - 13 409;
- Северо-Казахстанская область - 10 918;
- Акмолинская область - 10 379;
- Костанайская область - 9663;
- Западно-Казахстанская область - 9554;
- Алматинская область - 8502;
- Шымкент - 5448;
- Жамбылская область - 5406;
- Туркестанская область - 3999;
- Актюбинская область - 3886;
- Мангистауская область - 3803;
- Кызылординская область - 3566.
Коронавирус в Казахстане
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