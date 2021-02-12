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  12 февраля 2021
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Узбекистан снял ограничения на полеты в Германию

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан отменил решение о введении ограничения на авиасообщение с Германией. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Все авиарейсы, в том числе и транзитные, между Узбекистаном и Германией снова разрешено возобновить.

Узбекистан ввел ограничение на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами, ЮАР и Германией 21 декабря 2020 года из-за выявления в этих странах нового штамма COVID-19.

Первоначально запрет действовал до 10 января, затем был продлен до 1 февраля, потом еще до 1 марта.

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