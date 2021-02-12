Президент Туркменистана назначил вице-премьером своего сына

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительного производства, сообщило 11 февраля информационное агентство Oриент.

Президент страны ввел в составе правительства должность еще одного заместителя председателя Кабинета Министров с введением его в Государственный совет безопасности и назначением председателем Высшей контрольной палаты.

На эту должность глава государства назначил Сердара Бердымухамедова, освободив того от должности министра промышленности и строительного производства.

Новый вице-премьер будет отвечать также за цифровизацию и внедрение инновационных технологий в систему госуправления, финансово-экономический сектор и в отрасли социальной сферы.

Согласно президентскому постановлению о статусе новой должности, в Кабинете министров будет создан Контрольный отдел.