В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества
- Азия и мир, общество
- 10:32, 12 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества, сообщает агентство Кyodo со ссылкой на заявление министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.
Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что этот пост будет совмещать со своим министр Тэцуси Сакамото.
По его словам, такое решение принято из-за роста самоубийств и других проблем на фоне коронавируса.
В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.