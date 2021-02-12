В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества

CentralAsia (CA) - В Японии появилась должность министра по проблемам одиночества, сообщает агентство Кyodo со ссылкой на заявление министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото.



Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что этот пост будет совмещать со своим министр Тэцуси Сакамото.



По его словам, такое решение принято из-за роста самоубийств и других проблем на фоне коронавируса.



В 2020 году впервые за 11 лет в Японии выросло число самоубийств. Рост составил 3,7%, покончили с собой 20,9 тыс. человек.

