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  12 февраля 2021
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Эрдогану ввели вторую дозу вакцины от коронавируса
// пресс-служба президента Турции

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился второй дозой вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальной странице президента в Твиттере.

«Врачи ввели мне вторую дозу вакцины от COVID-19. В самом скором времени планируем привить все население страны», - написал Эрдоган.

Первая доза вакцины была введена президенту 14 января в городской больнице Анкары. Как сообщало агентство Anadolu, президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

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