Эрдогану ввели вторую дозу вакцины от коронавируса

// пресс-служба президента Турции

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился второй дозой вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальной странице президента в Твиттере.



«Врачи ввели мне вторую дозу вакцины от COVID-19. В самом скором времени планируем привить все население страны», - написал Эрдоган.



Первая доза вакцины была введена президенту 14 января в городской больнице Анкары. Как сообщало агентство Anadolu, президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.