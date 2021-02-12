Эрдогану ввели вторую дозу вакцины от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 10:41, 12 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился второй дозой вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальной странице президента в Твиттере.
«Врачи ввели мне вторую дозу вакцины от COVID-19. В самом скором времени планируем привить все население страны», - написал Эрдоган.
Первая доза вакцины была введена президенту 14 января в городской больнице Анкары. Как сообщало агентство Anadolu, президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.