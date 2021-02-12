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  12 февраля 2021
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Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ, - New York Times

CentralAsia (CA) -  Бывший президент США Дональд Трамп в октябре 2020 года заболел COVID-19 серьезнее, чем публично признавалось в то время, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с состоянием Трампа, у бывшего президента наблюдались чрезвычайно низкий уровень кислорода в крови и проблемы с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Прогноз болезни стал настолько тревожным, что прежде чем он был доставлен в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, специалисты посчитали, что его нужно подключить к аппарату ИВЛ, рассказали источники.

Также у Трампа были обнаружены симптомы инфильтрации легких, когда легкие содержат такие вещества, как жидкость или бактерии. Их присутствие, особенно когда у пациента проявляются другие симптомы, может быть признаком обострения болезни.

Медики были «чрезвычайно обеспокоены», но окружение Трампа пыталось «приуменьшить серьезность ситуации», указывая, что президент идет на поправку, пишет газета. По ее данным, из-за опасений по поводу состояния республиканца врачи применили для его лечения препарат Regeneron, хотя он на тот момент еще не была завершена процедура его одобрения.

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