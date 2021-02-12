Всемирный Банк утвердил $50,7 млн для доступа к вакцинам против COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня утвердил дополнительное финансирование в размере 50,7 млн долларов для проекта реагирования на чрезвычайные ситуации в Монголии и обеспечения готовности системы здравоохранения к COVID-19, чтобы обеспечить доступный и равноправный доступ к вакцинам в стране.

Финансирование было одобрено на решающем этапе реакции правительства на COVID-19. Монголия приняла решительные меры по предотвращению и сдерживанию вспышки COVID-19 с начала 2020 года. Несмотря на относительно небольшое количество случаев заболевания в Монголии, риски дальнейшего распространения среди населения остаются высокими. Чтобы снизить этот риск, критически важны дальнейшие профилактические меры, поддержка улучшений системы здравоохранения и обеспечение доступа к вакцинам против COVID-19.

Чтобы поддержать стратегию правительства Монголии по вакцинации не менее 60 процентов населения, дополнительное финансирование поможет оплатить закупку и развертывание вакцин против COVID-19. Учитывая острую необходимость в расширении возможностей иммунизации, он будет поддерживать комплексные меры по эффективной доставке вакцины, такие как модернизация холодовой цепи, материально-техническое обеспечение, национальные и местные планы развертывания, кампании по информированию общественности и обучение персонала.

«Доступ к безопасным и эффективным вакцинам будет иметь решающее значение для защиты жизней и ускорения экономического и социального восстановления в Монголии», - сказал Андрей Михнев, региональный менеджер Всемирного банка в Монголии. «Это дополнительное финансирование, утвержденное сегодня, обеспечит доступный и справедливый доступ к вакцинам и сыграет решающую роль в дальнейшем укреплении системы здравоохранения в Монголии».

Всемирный банк участвует в таких многосторонних усилиях, как ACT-A и COVAX, и тесно сотрудничает с ВОЗ и ЮНИСЕФ, которые продолжают играть важную роль в поддержке внедрения вакцин и наращивании потенциала медицинских работников.

Проект реагирования на чрезвычайные ситуации и готовности системы здравоохранения Монголии к COVID-19, одобренный в апреле 2020 года, помогает укрепить готовность системы здравоохранения и диагностический потенциал за счет закупки основного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для трех больниц третичного уровня, а также больниц в 21 аймаках и 9 районы города Улан-Батор.

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