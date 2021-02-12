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  12 февраля 2021
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В Фергане грабители украли у женщины волосы на $4 тыс

CentralAsia (UZ) -  В Фергане женщину ограбили на 4 тыс долларов. Грабители забрали 4 мешка волос, сообщает МВД Узбекистана.

По данным министерства, группа грабителей из трёх человек 10 февраля пришла к гражданке К.З. на земельный участок, открыто отобрала у нее 70 кг. волос в 4 мешках на сумму 44.100.000 сумов (более 4,1 тыс долларов), после чего скрылась с места преступления.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД города Фергана возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 (грабеж) Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.

Управление внутренних дел Ферганской области напоминает, что за вышеуказанное преступление грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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