В России в супермаркете произошел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено (видео, фото)

CentralAsia (CA) - Во Владикавказе произошел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Одноэтажное здание магазина «Магнит» полностью разрушено.

Причиной происшествия по предварительной информации, стал газ. Взрыв произошел в 7:28 по местному времени.



Сообщается, что в ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, с ним работают правоохранительные органы.

В супермаркете во Владикавказе прогремел взрыв https://t.co/dhiyBK47wN pic.twitter.com/ROQubEtMcL — РИА Новости (@riabreakingnews) February 12, 2021

Первые секунды после взрыва во Владикавказе pic.twitter.com/O18mxotwxh — ФедералПресс (@FederalPress) February 12, 2021