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  12 февраля 2021
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В России в супермаркете произошел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено (видео, фото)

CentralAsia (CA) -  Во Владикавказе произошел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Одноэтажное здание магазина «Магнит» полностью разрушено.

Причиной происшествия по предварительной информации, стал газ. Взрыв произошел в 7:28 по местному времени.

Сообщается, что в ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, с ним работают правоохранительные органы.

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