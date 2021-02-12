В России в супермаркете произошел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено (видео, фото)

- Азия и мир, происшествия
- 11:23, 12 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Во Владикавказе произошел сильный взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Одноэтажное здание магазина «Магнит» полностью разрушено.
Причиной происшествия по предварительной информации, стал газ. Взрыв произошел в 7:28 по местному времени.
Сообщается, что в ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, с ним работают правоохранительные органы.
В супермаркете во Владикавказе прогремел взрыв https://t.co/dhiyBK47wN pic.twitter.com/ROQubEtMcL— РИА Новости (@riabreakingnews) February 12, 2021
Первые секунды после взрыва во Владикавказе pic.twitter.com/O18mxotwxh— ФедералПресс (@FederalPress) February 12, 2021
Во Владикавказе на улице Гагкаева 7.25 прогремел взрыв. Здание, где располагались два магазина магнит и магнит косметик превратилось в руины. На месте работают пожарные и сотрудники мвд. Причины взрыва выясняется. pic.twitter.com/fCElhgOP01— Барсук Медоед (@FWDZrexwzwry8n4) February 12, 2021