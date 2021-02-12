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  12 февраля 2021
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 79340

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 11 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79340 (+37).

По данным Минздрава, 37 новых случаев были выявлены в 6 регионах страны.

Всего выздоровели 77 780 (+54) человек, а показатель выздоровления составил 98%.

В настоящее время из 938 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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