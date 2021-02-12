Монгольский коммерческий банк обещает бесплатно вакцинировать своих 200 тыс. клиентов от COVID-19

CentralAsia (MNG) - О.Орхон, исполнительный директор Банка торговли и развития Монголии, поздравил своих клиентов с Монгольским Новым годом — Цагаан Сар.

«В ближайшее время мы импортируем 200 000 доз вакцин «AstraZeneka» и «Sputnik V» за счет нашего банка и бесплатно вакцинируем наших клиентов», - сказал он.

Банк торговли и развития (TDB) Монголии (Худалдаа Хөгжлийн Банк) — коммерческий банк, расположенный в Улан-Баторе. Это старейший, а также один из крупнейших банков Монголии. Он был основан в октябре 1990 года и в настоящее время имеет 97 филиалов по всей стране.

ООО «Банк торговли и развития Монголии» — это компания с ограниченной ответственностью с монгольским домицилем, впервые получившая разрешение на банковскую деятельность 29 мая 1993 года. Действующая банковская лицензия была продлена 27 февраля 2002 года.

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