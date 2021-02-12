Коронавирус: Венгрия вводит иммунные паспорта

- Азия и мир, общество
- 11:48, 12 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Правительство Венгрии решило ввести иммунные паспорта. Об этом сообщает Euronews.
Документ будут выдавать тем гражданам, кто получили два компонента прививки от коронавируса и людям, переболевшим COVID-19. В первом случае будет указана дата введения второй дозы вакцины. Во втором — дата выписки из больницы. Если человек проходил лечение на дому, в сертификат включат данные о ПЦР-тесте на коронавирус.
«Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Но правительство еще не решило, какие привилегии будут иметь обладатели сертификатов», - говорит Гергей Гуйаш, глава администрации премьер-министра.
В Венгрии в настоящее время вакцинируют население несколькими препаратами — Pfizer - BioNTech, Moderna и АstraZeneca.