Таджикистан и Украина обсудили условия обучения таджикских студентов в украинских вузах

CentralAsia (TJ) - Состоялась встреча посла Таджикистана в Украине Давлатали Назризода с ректором Киевского государственного Университета имени Шевченко Леонидом Губерским. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В беседе стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Таджикистана и Украины в сфере науки и образования, а также условия обучения таджикских студентов, укрепления связей между высшими учебными заведениями двух стран.



Стороны также обменялись мнениями о ходe выполнения Договора о научном, учебном и культурном сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Киевским национальным университетом имени Шевченко (от 4 декабря 2008), Протокола пятого заседания Совместной межправительственной таджикско-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества (от 4 марта 2020) и подготовке к проведению очередного заседания Комиссии.

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