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  12 февраля 2021
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Суд продолжит рассмотрение дела в отношении Навального, обвиняемого в клевете на ветерана ВОВ
// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) -  Бабушкинский районный суд Москвы продолжит рассмотрение дела в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, передает ВВС.

На прошлом заседании 5 февраля суд допросил самого Артеменко (заседание пришлось прерывать из-за того, что ему стало плохо), а также двух свидетелей.

Сегодня показания даст внук пенсионера Игорь Колесников, который ранее заявлял, что ни он, ни его дед не писали заявлений на Навального.

9 апреля 2019 года Европейский суд по правам человека признал, что домашний арест Алексея Навального по делу «Ив Роше» был незаконным и политически мотивированным. Суд обязал Россию выплатить политику Навальному €20 000 в качестве компенсации морального вреда и оплатить его судебные расходы на сумму €2665.

2 февраля 2021 года, вопреки решению ЕСПЧ, Алексея Навального вновь осудили по делу «Ив Роше», заменив ему условный срок на реальный длительностью 3,5 года. С учётом уже отбытого им под домашним арестом, срок заключения в колонии общего режима составит 2 года и 8 месяцев.

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