Китай запретил телеканалу BBC World News вещать на своей территории

CentralAsia (CA) - Национальное управление радио и телевидения Китая (NRTA) запретило телеканалу BBC World News вещание на материковой территории КНР.



Как сообщает ВВС, в своем заявлении NRTA указало, что «телеканал серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР. Репортажи канала, с точки зрения властей страны, не отвечали принципам правдивости и объективности и подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая».



Также сообщается, что управление не примет заявку канала на вещание и в следующем году.



В контексте запрета на вещание BBC World News в Китае более значимым обстоятельством представляется то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании.



Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал, который был доступен в Британии в кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.



Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете вещания BBC World News в Китае «неприемлемым ущемлением свободы средств массовой информации».



BBC World News — международный информационный круглосуточный телеканал, который доступен более чем в 200 странах мира.



Его еженедельная аудитория составляет около 84 млн человек, что делает его крупнейшим телеканалом Британской вещательной корпорации.

