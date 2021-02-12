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  12 февраля 2021
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Китай запретил телеканалу BBC World News вещать на своей территории

CentralAsia (CA) -  Национальное управление радио и телевидения Китая (NRTA) запретило телеканалу BBC World News вещание на материковой территории КНР.

Как сообщает ВВС, в своем заявлении NRTA указало, что «телеканал серьезно нарушил правила теле- и радиовещания на территории КНР. Репортажи канала, с точки зрения властей страны, не отвечали принципам правдивости и объективности и подрывали национальные интересы и этническую солидарность Китая».

Также сообщается, что управление не примет заявку канала на вещание и в следующем году.

В контексте запрета на вещание BBC World News в Китае более значимым обстоятельством представляется то, что на прошлой неделе китайский англоязычный телеканал China Global Television Network (CGTN) лишился лицензии на вещание в Великобритании.

Британский регулятор Ofcom заявил, что китайский международный новостной канал, который был доступен в Британии в кабельных сетях, а также на спутниковой платформе Freesat, находится под контролем Коммунистической партии Китая, что не отвечает требованиям закона о редакционной независимости.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение о запрете вещания BBC World News в Китае «неприемлемым ущемлением свободы средств массовой информации».

BBC World News — международный информационный круглосуточный телеканал, который доступен более чем в 200 странах мира.

Его еженедельная аудитория составляет около 84 млн человек, что делает его крупнейшим телеканалом Британской вещательной корпорации.

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