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  12 февраля 2021
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В Ашхабаде открылась выставка войлочных изделий туркмен

CentralAsia (TM) -  Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана организовал выставку «Роль войлочного искусства в наследии туркмен», сообщило издание Ориент.

На экспозиции, посвященной 30-летию независимости страны, представлены настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства разных времен со всех уголков страны.

Изготовление узорных войлочных изделий не меньше, чем туркменское ковроделие, связано с устройством и художественным оформлением юрты. Искусство туркменского народа – «кече» – претендует на включение в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Фонд материальных ценностей музея выставил старинные «кече» (кошма и узорчатые войлоки), датируемые XVIII веком. Среди них – «душеклик кече» (постилочные кошмы), «оджак башы» (специальные войлоки которые стелили при готовке пищи), «ат кечелери» (лошадиные попоны), «кече букджалар» (войлочные сумки), «асмалык» (войлок с аппликацией). А также все для работы мастериц – чески, разноцветная шерсть, прутья.

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