В Самарканде произошло массовое отравление консервами: один человек умер

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CentralAsia (UZ) - В Билгунгурском районе, в Самаркандской области пять человек отравились едой, один из них умер, сообщили местные СМИ.

По данным издания Qalampir, 7 февраля мужчина 2001 года рождения был привезен в больницу на скорой помощи. После медицинского осмотра ему поставили диагноз ботулизм.

Во время медицинского осмотра, выяснилось, что раннее И.Э. с односельчанами ели плов и приготовленные в домашних условиях консервы. В результате, жители Самаркандской области: И.Э., А.Т., его супруга Г.Т., его сын Ш.Т. и сосед Б.Б. привезены в больницу на скорой помощи. Несмотря на оказанную интенсивную медицинскую помощь И.Э. становилось всё хуже и на следующий день в 3:30 утра он скончался.

Остальные отравившиеся лечатся в стационарных условиях реанимационного поста.

Ещё один больной в тяжёлом состоянии. Он получает лечение с помощью аппарата искусственного дыхания. Состояния остальных - средне тяжелое.