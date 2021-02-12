[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде произошло массовое отравление консервами: один человек умер
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Билгунгурском районе, в Самаркандской области пять человек отравились едой, один из них умер, сообщили местные СМИ.

По данным издания Qalampir, 7 февраля мужчина 2001 года рождения был привезен в больницу на скорой помощи. После медицинского осмотра ему поставили диагноз ботулизм.

Во время медицинского осмотра, выяснилось, что раннее И.Э. с односельчанами ели плов и приготовленные в домашних условиях консервы. В результате, жители Самаркандской области: И.Э., А.Т., его супруга Г.Т., его сын Ш.Т. и сосед Б.Б. привезены в больницу на скорой помощи. Несмотря на оказанную интенсивную медицинскую помощь И.Э. становилось всё хуже и на следующий день в 3:30 утра он скончался.

Остальные отравившиеся лечатся в стационарных условиях реанимационного поста.

Ещё один больной в тяжёлом состоянии. Он получает лечение с помощью аппарата искусственного дыхания. Состояния остальных - средне тяжелое.

print
  • В Душанбе приостановили строительство Исламского института
  • На Филиппинах родился щенок с одним глазом и без носа. Видео
  • В одной из областей Узбекистана главам администраций запретили покупать автомобили


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com