За сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:18, 12 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 764 (11,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 042 837 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 399 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 718 человек.