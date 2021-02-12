За сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 тысяч

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 764 (11,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 042 837 случаев (+0,37%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 106 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 399 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 718 человек.