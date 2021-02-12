В России число жертв коронавируса превысило 79 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 507 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 63 и Санкт-Петербурге — 58.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 79 194 человек. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 643 718 пациентов.