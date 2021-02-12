[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число жертв коронавируса превысило 79 тысяч

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 507 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 63 и Санкт-Петербурге — 58.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 79 194 человек. Всего с начала пандемии в РФ коронавирус выявлен у более 4 млн человек, из них выздоровели — 3,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 643 718 пациентов.

Новости по теме:

print
  • В России в супермаркете произошел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено (видео, фото)
  • Таджикистан и Украина обсудили условия обучения таджикских студентов в украинских вузах
  • Все частицы COVID-19 в мире поместятся в банку из-под колы, утверждает математик


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com