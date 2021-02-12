Вирусам выгодно изменение климата, - исследование

CentralAsia (CA) - Глобальное потепление открывает для разных видов животных новую среду обитания. Как показали ученые, таким образом Южный Китай стал местом скопления коронавирусов, пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.



Климатические изменения способствовали росту в Южном Китае тропических лесов, в которых обитают многие виды летучих мышей. С начала последнего столетия там поселялось все больше видов этих животных. Это могло бы быть хорошей новостью, но летучие мыши являются переносчиками наибольшего числа инфекционных заболеваний млекопитающих, которые потенциально могут передаться человеку. Среди них имеются и более 3 тыс. различных коронавирусов.



Как пишут исследователи из команды Роберта М. Бейера из Потсдамского института изучения климатических изменений в научном журнале Science of the Total Environment, изменения температуры, количества осадков и облачности, произошедшие в последнем столетии, привели к тому, что в южнокитайской провинции Юньнань и соседних регионах в Бирме и Лаосе тропические кустарниковые заросли сменились по большей части тропическим лиственным лесом и тропической саванной. Многие летучие мыши предпочитают тропические леса кустарникам в качестве места обитания и распространились на этих территориях. Таким образом, в связи с изменением климата в Южном Китае поселилось около 40 новых видов летучих мышей, говорится в исследовании.



Так как каждый вид летучих мышей в среднем является переносчиком 2-3 коронавирусов, вместе летучими мышами в Южном Китае и граничащих с ним регионах появилось и около 100 новых коронавирусов. Генетические данные позволяют предположить, что Sars-CoV-2 впервые появился в организме летучих мышей именно в этом регионе, отмечает автор.



По словам Бейер, особенно важным в этом контексте является то, что наибольший рост числа видов летучих мышей наблюдается именно там, где, вероятно, берет начало Sars-CoV-2.



«Тем самым исследование показывает возможный механизм того, как изменение климата могло повлиять на передачу и развитие Sars-CoV-2», - говорит он.



Однако авторы исследования не утверждают, что без изменения климата среди человечества не разразилась бы пандемия COVID-19.



Согласно предыдущим исследованиям, именно такие смещения областей распространения могут решительным образом способствовать новым случаям передачи и дальнейшему развитию вирусов, говорит Бейер. «Поэтому сейчас как никогда важно рассматривать эффекты изменения климата и в контексте новых инфекционных заболеваний - и принимать соответствующие меры для сокращения выбросов парниковых газов», - сказал ученый.



Зильке Штерц из Института медицинской вирусологии при Цюрихском университете, не участвовавшая в исследовании, считает весьма убедительным то, что связанный с изменением климата рост популяции летучих мышей способствовал возникновению эпидемий Sars-CoV.

Материал перевела ИноПресса

