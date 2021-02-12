В Узбекистане в выходные воздух прогреется до +25 градусов

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 12 февраля, в Узбекистане ожидается сухая и очень теплая погода. Пл прогнозу Узгидромета, температурный фон превысит климатическую норму на 8-10 градусов и будет в пределах +15...+20 градусов, по югу — +20...+25 градусов.

В выходные в высокогорных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега. По остальной территории республики осадков не ожидается. В воскресенье осадки маловероятны.

В выходные температура воздуха продолжит расти. Днём воздух прогреется до +17...+20 градусов, по югу — до +23...+25 градусов. Ночью температура сохранится в пределах +3...+8 градусов. Среднесуточная температура воздуха в выходные будет выше нормы на 10-12 градусов.