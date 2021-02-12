В Таджикистане ущерб от стихийных бедствий за 2020 год составил $5,2 млн

- Таджикистан, общество
- 15:49, 12 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Ущерб от стихийных бедствий за прошлый 2020 год в Таджикистане составил 58 млн 911,4 тыс. сомони ( $5,2 млн.). Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.
В частности, по словам главы Комитета Рустама Назарзода, было повреждено 141 жилое строение, 41 из которых был разрушен полностью и 100 разрушены частично.
В числе разрушений: 22 школы и дошкольные учреждения, 89 км местных дорог, 14 мостов, 15 км линии электропередач, 18 тыс. 817 гектаров сельхозугодий.
По словам главы Комитета, за 10 лет в стране наблюдается сокращение ущерба из-за последствий стихийных бедствий.
Если взять в долларовом эквиваленте, то в 2017 году ущерб составил $4,4 млн, в 2018 году – $3,6 млн, 2019 -$3,2 млн, 2020- $5,2 млн.