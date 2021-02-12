Бердымухамедов уволил вице-премьера, курирующего нефтегазовую отрасль

CentralAsia (TM) - Во время заседания кабмина 11 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил курирующего нефтегазовую отрасль вице-премьера Мыратгелди Мередова «за допущенные в работе серьезные недостатки».

На место Мередова назначен Шахым Абдрахманов, который занимал должность ректора Международного университета нефти и газа, сообщили местные СМИ.

Ранее на совещании 2 февраля Бердымухамедов остался недоволен развитием нефтегазовой отрасли и объявил выговор Мыратгелди Мередову.