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  12 февраля 2021
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Умер легендарный джазовый пианист Чик Кориа

CentralAsia (CA) -  США в возрасте 79 лет скончался легендарный джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий «Грэмми» Чик Кориа. Карьера американского музыканта насчитывает более пяти десятилетий. Его последний альбом был выпущен в 2020 году, сообщает ВВС.

В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, а широкую известность получил, основав в 1972 году группу Return to Forever. Он также был авторов нескольких хитов, в том числе Spain и 500 Miles High.

Кориа умер еще 9 февраля от редкой формы рака, которая была диагностирована недавно, но сообщение о смерти появилось на его сайте только накануне вечером.

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