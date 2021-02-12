Лукашенко призвал отказаться от смартфонов «из-за американской слежки»

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, и призвал отказаться от устройств. Об этом он сообщил сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании.



«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - цитируют Лукашенко «Известия».



Он подчеркнул, что «умные» люди уже давно используют кнопочные аппараты.



VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11-12 февраля.



Президент Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания.



На обсуждение его участников вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.





