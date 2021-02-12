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  12 февраля 2021
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Лукашенко призвал отказаться от смартфонов «из-за американской слежки»

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что американцы следят за владельцами смартфонов, и призвал отказаться от устройств. Об этом он сообщил сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - цитируют Лукашенко «Известия».

Он подчеркнул, что «умные» люди уже давно используют кнопочные аппараты.

VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11-12 февраля.

Президент Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ №492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания.

На обсуждение его участников вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.


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