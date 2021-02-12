[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев посетил ГУВД Ташкента

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 февраля посетил главное управление внутренних дел города Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства ознакомился с деятельностью информационного мультимедийного центра главного управления.

Президент осмотрел специальную технику и спецсредства, имеющиеся на вооружении ГУВД города Ташкента.

В ходе посещения состоялось открытие музея славы главного управления внутренних дел столицы. Глава государства ознакомился с экспозицией.

Экспонаты музея рассказывают об этапах становления и развития сферы общественной безопасности в разные периоды истории. Здесь собраны образцы форменной одежды, табельного оружия, оборудования и спецсредств, имевшихся на вооружении личного состава управления в разные годы.

Отдельные стенды посвящены ветеранам органов внутренних дел, сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Здесь же состоялась презентация новой системы организации работы по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, противодействию преступности непосредственно в махаллях, совершенствованию деятельности инспекторов профилактики в этом направлении.

print
  • В России за сутки коронавирус выявлен у более 15 тыс. человек
  • Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт
  • За сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com