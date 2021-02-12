Шавкат Мирзиёев посетил ГУВД Ташкента

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 февраля посетил главное управление внутренних дел города Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.



Глава государства ознакомился с деятельностью информационного мультимедийного центра главного управления.

Президент осмотрел специальную технику и спецсредства, имеющиеся на вооружении ГУВД города Ташкента.

В ходе посещения состоялось открытие музея славы главного управления внутренних дел столицы. Глава государства ознакомился с экспозицией.

Экспонаты музея рассказывают об этапах становления и развития сферы общественной безопасности в разные периоды истории. Здесь собраны образцы форменной одежды, табельного оружия, оборудования и спецсредств, имевшихся на вооружении личного состава управления в разные годы.

Отдельные стенды посвящены ветеранам органов внутренних дел, сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Здесь же состоялась презентация новой системы организации работы по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, противодействию преступности непосредственно в махаллях, совершенствованию деятельности инспекторов профилактики в этом направлении.