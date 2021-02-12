«UzAuto Motors» приостановила продажу автомобилей Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti

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- 17:03, 12 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Автосалоны UzAuto Motors прекратили заключение договоров на автомобили Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. В некоторых автосалонах также недоступна контрактация Chevrolet Tracker 2 и Tahoe, сообщает «Autostrada.uz».
Ранее было объявлено о прекращении продажи Chevrolet Equinox.
Как сообщает издание, ссылаясь на источники в Узавтопроме, прекращение выдачи договоров связано с обновлением программного обеспечения и переходом на новую версию базы данных для управления контрактами и ресурсами предприятия.