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  12 февраля 2021
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«UzAuto Motors» приостановила продажу автомобилей Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti

CentralAsia (UZ) -  Автосалоны UzAuto Motors прекратили заключение договоров на автомобили Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. В некоторых автосалонах также недоступна контрактация Chevrolet Tracker 2 и Tahoe, сообщает «Autostrada.uz».

Ранее было объявлено о прекращении продажи Chevrolet Equinox.

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в Узавтопроме, прекращение выдачи договоров связано с обновлением программного обеспечения и переходом на новую версию базы данных для управления контрактами и ресурсами предприятия.

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