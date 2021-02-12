Стоит ли верить в стратегию «нулевого COVID»?

CentralAsia (CA) - Уже почти год из-за пандемии повседневная жизнь и экономика перевернуты с ног на голову. Для того, чтобы положить этому конец, все больше и больше ученых ратуют за то, что необходимо стремиться скорее к стратегии «нулевого COVID», чем к тому, чтобы «жить с вирусом», как беспрестанно провозглашает французское правительство после окончания карантина. Идея состоит в том, чтобы при малейших признаках возобновления эпидемии действовать очень быстро, дабы предотвратить ее развитие, пишет издание Le Figaro.



Как считает Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, некоторые страны достигли этого без обязательных строгих ограничений. Новая Зеландия, например, смогла очень сильно и быстро отреагировать, посадив на карантин свою столицу на три недели в августе, как только произошли первые случаи заболевания. В результате страна теперь живет без вируса. Такой пример, вероятно, будет трудно воспроизвести, потому что страна извлекает выгоду из своей изолированности, очень низкой плотности населения, а также летнего сезона. Но другие демократии тоже могут нас вдохновить. Южной Корее или Японии, пусть и не искоренившим вирус, удается поддерживать уровень заражений на достаточно низком уровне, чтобы жить почти нормально, пишет автор статьи.



В обращении, опубликованном 18 декабря в журнале The Lancet, европейские ученые рассуждают именно так и призывают страны ЕС к согласованным действиям, чтобы попытаться найти эквивалентную модель для Старого Свет.



Прежде чем можно будет реализовать стратегию «нулевой COVID», необходимо вернуться к очень низкому уровню заражений, который обязательно сопряжен со всеобщим карантином, говорится в публикации.



«Потребуется меньше месяца соблюдения нового строгого карантина, подобного тому, который вводился весной, чтобы снизить ежедневное количество в 20 тыс. случаев до отметки в 1 тыс», - прогнозирует Антуан Флао для Франции.



Чтобы избежать ввоза вируса, необходим очень строгий пограничный контроль. Пример Тайваня, который полностью прекратил свои связи с материковым Китаем в январе 2020 года, говорит сам за себя: на острове с населением 23 млн человек было всего 9 смертей и 900 случаев заболевания с самого начала пандемии. Единственное, что вызывает беспокойство — все демократии, которые достигли цели «нулевого COVID», являются островами, отмечает Антуан Флао.



Если мы хотим замедлить распространение вируса, наиболее эффективным является отслеживание цепочек заражения, чтобы определить происхождение инфекций и обнаружить максимальное количество контактов (например, все пассажиры в одном вагоне или клиенты в ресторане), считает автор публикации Венсан Борденав.



Такое ретроспективное отслеживание применялось в Южной Корее. Так, власти могут получить доступ к выпискам по кредитным картам, чтобы узнать, обедали ли вы в ресторане, и использовать данные мобильного телефона для автоматического определения случаев контакта. Однако, как говорит Флао, подобная политика отслеживания цифрового следа в Азии не соответствуют европейскому Общему регламенту по защите данных (GDPR).



В Новой Зеландии или Австралии после обнаружения нескольких случаев карантин вводился в целом городе. Устанавливая очень низкий порог предупреждения для вмешательства, эти государства избегают необходимости прибегать к всеобщим и длительным карантинам, анализирует Самюэль Ализон, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра, специалист по моделированию инфекционных заболеваний. «Цель состоит в том, чтобы локализовать начало любой новой вспышки. Во Франции мы придерживаемся совершенно другой стратегии. Мы основываем свои решения на переполненности отделений интенсивного лечения. Это приводит к политике "стоп-вперед", которая оставляет мало места для маневра», - говорит он.



По мере продвижения кампании вакцинации вирусу станет все труднее распространяться. Вакцинация пожилых людей должна быстро уменьшить нагрузку на больничную систему, но этого будет недостаточно для остановки эпидемии, пишет издание.



Считается, что охват вакцинацией 50% населения страны может предотвратить скачок назад, поясняет Самуэль Ализон. «Но в некоторых густонаселенных районах нужно будет выйти за эти рамки. Усложнить задачу могут также варианты коронавируса», - заключает он.

