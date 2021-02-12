В Сибири задержали двух граждан Узбекистана по делу о финансировании террористов

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CentralAsia (UZ) - Двух граждан Узбекистана задержали в Томской и Новосибирской областях РФ по делу о финансировании террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". В настоящее время правоохранительные органы ищут организатора финансирования на территории Сирии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам" [запрещена в РФ], в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что молодые люди были задержаны силами сотрудников региональных УФСБ.

Источник уточнил, что в настоящее время правоохранители ищут организатора финансирования на территории Сирии.