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  12 февраля 2021
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В Сибири задержали двух граждан Узбекистана по делу о финансировании террористов
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (UZ) -  Двух граждан Узбекистана задержали в Томской и Новосибирской областях РФ по делу о финансировании террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". В настоящее время правоохранительные органы ищут организатора финансирования на территории Сирии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам" [запрещена в РФ], в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что молодые люди были задержаны силами сотрудников региональных УФСБ.

Источник уточнил, что в настоящее время правоохранители ищут организатора финансирования на территории Сирии.

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