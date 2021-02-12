[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана поручил увеличить зарплату сотрудников внутренних дел на 30%

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана поручил увеличить зарплату всех сотрудников внутренних дел на 30%. Также поручено поднять на новый этап подготовку профессиональных кадров для сферы, повысить знания инспекторов по профилактике и следователей.

Шавкат Мирзиёев в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел Узбекистана поручил увеличить заработную плату всех сотрудников внутренних дел на 30 процентов, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности - на 60 процентов, пишет пресс-служба правительства.

"Сотрудники внутренних дел служат народу днем ​​и ночью. Мы отчетливо видели это в условиях пандемии, в дни происшествий в Бухаре и Сардобе. И в целом они постоянно работают рядом с опасностью. Все это следует учитывать при определении размера заработной платы. Поэтому в текущем году заработная плата всех сотрудников внутренних дел будет увеличена на 30 процентов, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности, то есть тем, кто несет службу в махалле, - на 60 процентов", - сказал президент.

В ходе заседания руководители некоторых структур были освобождены от должности.

print
  • Трампа во время заболевания коронавирусом хотели подключить к ИВЛ, - New York Times
  • ВОЗ поддерживает укрепление национального потенциала Монголии по оказанию помощи при травмах
  • Главным фактором успеха в победе над COVID-19 стал отказ от карантина, - Минздрав Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com