Президент Узбекистана поручил увеличить зарплату сотрудников внутренних дел на 30%

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана поручил увеличить зарплату всех сотрудников внутренних дел на 30%. Также поручено поднять на новый этап подготовку профессиональных кадров для сферы, повысить знания инспекторов по профилактике и следователей.

Шавкат Мирзиёев в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел Узбекистана поручил увеличить заработную плату всех сотрудников внутренних дел на 30 процентов, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности - на 60 процентов, пишет пресс-служба правительства.

"Сотрудники внутренних дел служат народу днем ​​и ночью. Мы отчетливо видели это в условиях пандемии, в дни происшествий в Бухаре и Сардобе. И в целом они постоянно работают рядом с опасностью. Все это следует учитывать при определении размера заработной платы. Поэтому в текущем году заработная плата всех сотрудников внутренних дел будет увеличена на 30 процентов, а сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении общественной безопасности, то есть тем, кто несет службу в махалле, - на 60 процентов", - сказал президент.

В ходе заседания руководители некоторых структур были освобождены от должности.