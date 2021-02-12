Главным фактором успеха в победе над COVID-19 стал отказ от карантина, - Минздрав Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода заявил сегодня на пресс-конференции, что коронавирус в стране удалось победить благодаря отказу от карантина в стране. Об этом сообщает Азия Плюс.



«В развитых странах людей помещали в карантин. Больные, находящиеся дома, после снятия ограничений выходили на улицу и заражали окружающих. В Таджикистане врачи приходили к больным на дом, чтобы убедиться в возможности самоизоляции в домашних условиях», - мотивировал свое заявление министр здравоохранения и социальной защиты Джамолиддин Абдуллозода.

На вопрос, когда в Таджикистан приедут специалисты Роспотребнадзора, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в Таджикистане, и решить, будут открывать границы или нет, глава Минздрава отметил, что по этому вопросу недавно состоялись переговоры с российской стороной.

«Специалисты Роспотребнадзора прибудут в Таджикистан после того, как получат распоряжение от правительства России на основе запроса таджикской стороны», - поведал он.

«К большому счастью, с 31 декабря 2020 года в Таджикистане не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, - продолжил Джамолиддин Абдуллозода. – С начала пандемии было зарегистрировано 13 тыс. 308 больных COVID-19, из них выздоровело 99,3%, число жертв составило 90 человек».

По данным министра, во время пандемии наибольшее число больных пришлось на Согдийскую область – 4300 заболевших.

На втором месте по количеству заражений был Душанбе – 4100 человек.

В Хатлонской области их было 1998, в районах республиканского подчинения– 1,5 тысячи, в ГБАО – 1196 случаев заражения.

Абдуллозода отметил, что лечение от коронавируса в стране было полностью бесплатным. А пациенты, пребывавшие на домашнем лечении, находились не только под наблюдением мобильной группы врачей, но и получали бесплатные лекарства за счёт государства.

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