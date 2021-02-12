В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 12 февраля в 22:01 ночи по местному времени в Таджикистане произошло землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составила 5,8.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 499 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 499 км, 2-3 балла

Наманган : 349 км, 3 балла

Андижан: 306 км, 3 балла

Фергана: 285 км, 3 балла

Гулистан: 477 км, 2 балла

Джизак: 530 км, 2 балла

Самарканд: 585 км, 2 балла

Термез: 553 км, 2 балла

Карши: 671 км, 2 балла

Навои: 728 км, 2 балла.

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