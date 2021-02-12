В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане
- Таджикистан, происшествия
- 23:39, 12 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 12 февраля в 22:01 ночи по местному времени в Таджикистане произошло землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составила 5,8.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 499 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 499 км, 2-3 балла
Наманган : 349 км, 3 балла
Андижан: 306 км, 3 балла
Фергана: 285 км, 3 балла
Гулистан: 477 км, 2 балла
Джизак: 530 км, 2 балла
Самарканд: 585 км, 2 балла
Термез: 553 км, 2 балла
Карши: 671 км, 2 балла
Навои: 728 км, 2 балла.
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