Роналду первым в мире собрал у себя в соцсетях 500 млн подписчиков

Криштиану Роналду // Globe Soccer

CentralAsia (CA) - Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком с 500 млн подписчиков в социальных сетях. Об этом сообщается в Twitter Bleacher Report.

На данный момент на аккаунт 36-летнего спортсмена в Instagram подписаны 261 млн человек. В Facebook у него 148 млн подписчиков, в Twitter — 91 млн.

В конце января Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах. Во встрече за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0) форвард забил 760-й мяч за карьеру.

Он превзошел достижение бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего с 1931 по 1955 год. На его счету было 759 голов.

С тех пор Роналду отличился еще трижды, оформив дубль в полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1) и поразив ворота «Ромы» (1:0) в первенстве страны. Таким образом он довел количество забитых за карьеру голов до 763.

Роналду начал взрослую карьеру в 2002 году в составе лиссабонского «Спортинга». Он провел за португальскую команду 31 матч и забил пять голов. Позднее он выступал в Англии за «Манчестер Юнайтед» (292 игры и 118 голов) и в Испании за мадридский «Реал» (438 матчей и 450 голов).

С 2018 года Роналду играет за «Ювентус», он забил в 114 матчах 88 голов. За сборную Португалии он отметился 102 голами в 170 играх.

36-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. Роналду также лидирует в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов (134 гола). За последние десять сезонов он шесть раз становился лучшим бомбардиром сильнейшего клубного турнира Европы.

В 2016 году Роналду в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций. Португальцу осталось отличиться восемь раз, чтобы превзойти рекорд по числу голов за национальную команду, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей).