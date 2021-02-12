В Казахстане одобрили российскую вакцину «Спутник V»

CentralAsia (KZ) - Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Казахстане, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Казахстан стал уже 27-й страной, которая одобрила применение российского препарата.

Ранее в казахстанском Минздраве рассказали, что «Спутник V» будет выпускаться на территории страны на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» ранее одобрили к применению Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадины. До этого препарат был разрешён в Бахрейне, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане и Монголии.

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