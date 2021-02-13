В Казахстане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 150;

- город Алматы - 116;

- город Нур-Султан - 95;

- Костанайская область - 77;

- Акмолинская область - 75;

- Алматинская область - 63;

- Западно-Казахстанская область - 62;

- Карагандинская область - 60;

- Северо-Казахстанская область - 59;

- Атырауская область - 48;

- Восточно-Казахстанская область - 45;

- Актюбинская область - 23;

- Кызылординская область - 18;

- Жамбылская область - 15;

- город Шымкент - 7;

- Туркестанская область - 4;

- Мангистауская область - 3.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 200 964 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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