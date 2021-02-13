В Казахстане наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 150;
- город Алматы - 116;
- город Нур-Султан - 95;
- Костанайская область - 77;
- Акмолинская область - 75;
- Алматинская область - 63;
- Западно-Казахстанская область - 62;
- Карагандинская область - 60;
- Северо-Казахстанская область - 59;
- Атырауская область - 48;
- Восточно-Казахстанская область - 45;
- Актюбинская область - 23;
- Кызылординская область - 18;
- Жамбылская область - 15;
- город Шымкент - 7;
- Туркестанская область - 4;
- Мангистауская область - 3.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 200 964 случая коронавируса.
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