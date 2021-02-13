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  13 февраля 2021
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В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 46 человек. Всего — 2293

CentralAsia (MNG) -  В Монголии в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19, с 11 по 12 февраля было проведено 91 000 ПЦР тестов, и было выявлено в общей сложности 4 случая заболевания (вчера 2 и сегодня 2). И на сегодня выявлено 44 (+2 из «One door-one test») случаев COVID-19 среди граждан, находящихся в временном центре изоляции Национального исследовательского центра инфекционных заболевания, сообщает пресс-секретарь Государственной чрезвычайной комиссии Ц.Ганзориг.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 13 человек. Таким образом, всего в Монголии 1653 человека вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 2293 случая коронавируса. Из 616 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 83 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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